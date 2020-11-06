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Кандидата в мэры Броваров от "Слуги народа" обвинили в попытке фальсификации выборов

В конце октября полиция Броваров сообщала об открытии уголовного производства в связи с нарушением тайны голосования: на участках обнаружили пронумерованные бюллетени. Действующий мэр Броваров Игорь Сапожко утверждает, что эти бюллетени печатала типография, связанная с кандидатом в мэры от "Слуги народа" Дмитрием Ратниковым.

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Полиция расследует уголовное производство по факту нарушения тайны голосования в Броварах
Полиция расследует уголовное производство по факту нарушения тайны голосования в Броварах
Фото: EPA

Действующий мэр Броваров (Киевская область) Игорь Сапожко заявил, что его конкурент, кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Ратников может быть причастен к попытке фальсификации выборов. Об этом он написал 6 ноября в Facebook.

25 октября во время выборов депутатов Броварского горсовета и городского головы правоохранители обнаружили на участках пронумерованные бюллетени: сверив номера на бюллетене и отрывном талоне, можно выяснить, как проголосовал конкретный избиратель. Полиция Броваров сообщала, что по этому факту открыто уголовное производство в связи с нарушением тайны голосования.

По словам мэра Броваров, "эта грязная технология применяется при подкупе избирателей, чтобы заказчик мог проконтролировать купленный голос". Ссылаясь на данные следствия, он заявил, что бюллетени были напечатаны в типографии "Новий друк", принадлежащий семье кандидата на должность мэра и депутата горсовета от "Слуги народа" (№1 в списке) Дмитрия Ратникова.

"Броварчанам хорошо известна типография "Новий друк". Это бизнес семьи Ратникова. Ее основателем является отчим Дмитрия – Владимир Михайлович Клименко. Здесь Дмитрий когда-то печатал собственную газету "7 дней". Здесь он издал собственную книгу "Бровары. Мой город – мой дом". Здесь печатал всю агитационную продукцию и на этих выборах", – отметил он.

Центральная избирательная комиссия сообщала, что второй тур выборов мэра Броваров состоится 22 ноября. По информации издания "КиевVласть", во второй тур вышли Сапожко, набравший около 45%, и Ратников с 15% голосов.

Теги: выборы, Киевская область, Бровары, фальсификации, местные выборы, голосование, уголовное производство
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