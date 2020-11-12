Решение КСУ заблокировало проверку финотчетов партий для НАПК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что утратили право направлять запросы о предоставлении информации к предприятиям и физическим лицам в рамках анализа отчетов политических партий.

Решение Конституционного Суда Украины осложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. Национальное агентство по предотвращению коррупции не может полноценно верифицировать информацию в отчетах, заявили в пресс-службе агентства.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утратило право направлять запросы о предоставлении информации к предприятиям и физическим лицам, а следовательно и полноценно верифицировать информацию в отчетах", – говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что до решения КСУ агентство могло выяснить, соответствуют ли данные в отчетах политических партий их фактическим поступлением и расходам, в частности благодаря запросам к предприятиям и физическим лицам.

"Полноценный анализ этих отчетов является важным элементом предотвращения коррупции, ведь это помогает выявлять различные правонарушения, такие как представление политической партией заведомо недостоверных сведений в отчете. Избирателям это дает возможность понять, ведут политические партии честную финансовую политику", – рассказали в НАПК.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.