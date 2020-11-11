НАПК планирует закрыть 62 дела из-за решения КСУ о декларациях

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закроет дела экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, экс-нардепа Олега Ляшко, экс-министра энергетики Игоря Насалика и других чиновников.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам о коррупционных правонарушениях. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

"Из-за принятия решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года №13-р/2020 Национальное агентство по предотвращению коррупции вынуждено направить в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам", – отметили в агентстве.

Среди них – дела таких чиновников:

Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО);

Александра Тупицкого, председателя Конституционного Суда Украины;

Олега Ляшко, бывшего народного депутата;

Нестора Шуфрича, народного депутата;

Сергея Таруты, народного депутата;

Игоря Насалика, бывшего министра энергетики и угольной промышленности;

Вадима Новинского, народного депутата;

Антона Полякова, народного депутата;

Елены Сотник, бывшего народного депутата.

В НАПК также отметили, что из-за решения КСУ работа агентства остается заблокированной и оно лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении закона "О предотвращении коррупции", проводить по собственной инициативе проверку возможных фактов нарушения, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.