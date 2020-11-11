ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

НАПК планирует закрыть 62 дела из-за решения КСУ о декларациях

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закроет дела экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, экс-нардепа Олега Ляшко, экс-министра энергетики Игоря Насалика и других чиновников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов
КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам о коррупционных правонарушениях. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

"Из-за принятия решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года №13-р/2020 Национальное агентство по предотвращению коррупции вынуждено направить в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам", – отметили в агентстве.

Среди них – дела таких чиновников:

  • Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО);
  • Александра Тупицкого, председателя Конституционного Суда Украины;
  • Олега Ляшко, бывшего народного депутата;
  • Нестора Шуфрича, народного депутата;
  • Сергея Таруты, народного депутата;
  • Игоря Насалика, бывшего министра энергетики и угольной промышленности;
  • Вадима Новинского, народного депутата;
  • Антона Полякова, народного депутата;
  • Елены Сотник, бывшего народного депутата.

В НАПК также отметили, что из-за решения КСУ работа агентства остается заблокированной и оно лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении закона "О предотвращении коррупции", проводить по собственной инициативе проверку возможных фактов нарушения, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3526086467451252

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: коррупция, Олег Ляшко, Нестор Шуфрич, Вадим Новинский, Сергей Тарута, Олег Гладковский, КСУ, Елена Сотник, НАПК, Игорь Насалик, Александр Тупицкий, Антон Поляков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь
"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь
"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном
"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном
"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо
"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо
"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой
"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь
"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором
"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором
"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото
"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
  Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS