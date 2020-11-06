ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Судьи КСУ поддерживают законопроект о восстановлении положений антикоррупционного законодательства

Судьи Конституционного Суда готовы дать разъяснения своего решения по электронному декларированию, заявил судья КСУ Владимир Мойсик.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мойсик уверяет, что решение КСУ не означало, что необходимо закрывать единый реестр электронных деклараций
Мойсик уверяет, что решение КСУ не означало, что необходимо закрывать единый реестр электронных деклараций
Фото: depositphotos.com

Судьи Конституционного Суда поддерживают законопроект спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о восстановлении положений антикоррупционного законодательства. Об этом "РБК-Украина" сказал судья КСУ Владимир Мойсик.

По его мнению, законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.

Он отметил, что судьи Конституционного Суды готовы дать разъяснения своего решения по электронному декларированию.

"Мы как Конституционный Суд, может, и по собственной инициативе, а может, кто-то к нам и обратится, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", – подчеркнул Мойсик.

Судья также уверяет, что решение КСУ не означало, что необходимо закрывать единый реестр электронных деклараций.

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко – Кивалова, отменили закон [экс-президента Украины Виктора] Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", – резюмировал Мойсик.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Теги: конституция, коррупция, Конституционный Суд, судьи, КСУ, декларирование, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS