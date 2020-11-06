Судьи КСУ поддерживают законопроект о восстановлении положений антикоррупционного законодательства

Судьи Конституционного Суда готовы дать разъяснения своего решения по электронному декларированию, заявил судья КСУ Владимир Мойсик.

Мойсик уверяет, что решение КСУ не означало, что необходимо закрывать единый реестр электронных деклараций Фото: depositphotos.com

Судьи Конституционного Суда поддерживают законопроект спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о восстановлении положений антикоррупционного законодательства. Об этом "РБК-Украина" сказал судья КСУ Владимир Мойсик.

По его мнению, законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.

Он отметил, что судьи Конституционного Суды готовы дать разъяснения своего решения по электронному декларированию.

"Мы как Конституционный Суд, может, и по собственной инициативе, а может, кто-то к нам и обратится, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", – подчеркнул Мойсик.

Судья также уверяет, что решение КСУ не означало, что необходимо закрывать единый реестр электронных деклараций.

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко – Кивалова, отменили закон [экс-президента Украины Виктора] Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", – резюмировал Мойсик.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.