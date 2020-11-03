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Комитет Рады поддержал антикоррупционный законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского назвали антиконституционным

Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова, который предлагает восстановить ряд положений антикоррупционного законодательства, ранее признанных Конституционным Судом антиконституционными. Вместе с тем, законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ там назвали антиконституционным.

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2 ноября Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении отдельных положений антикоррупционного закона
2 ноября Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении отдельных положений антикоррупционного закона
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования в первоначальном виде. Такое решение было принято на заседании 3 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Комитет признал законопроект №4304 соответствующим нормам антикоррупционного законодательства, рекомендовал Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.

Во время обсуждения законопроекта секретарь комитета, нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко рекомендовал принять законопроект Разумкова как наиболее компромиссный.

"Фактически сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые нацелены на решение проблемы с Конституционным Судом. Ни первый законопроект, поданный президентом [Владимиром Зеленским], ни второй, поданный Разумковым, не решают проблемы. Если первый законопроект является просто неконституционным и сегодня, к счастью, мы его не рассматриваем, то законопроект, зарегистрированный спикером Верховной Рады, является более нейтральным, более правильным с правовой точки зрения", – отметил он.

"За" проголосовали семь членов комитета – нардепы от "Слуги народа" Иван Шинкаренко, Валери Стернийчук, Алексей Красов, Андрей Одарченко, Галина Янченко и Алексей Жмеренецкий, а также позафракционный нардеп Роман Иванисов. Ярослав Юрчишин ("Голос"), Владимир Кабаченко ("Батьківщина"), Елена Мошенець ("Слуга народа") и Виктор Черный ("Оппозиционная платформа – За жизнь") воздержались. "Против" были Антон Поляков (группа "За майбутнє") и Антонина Славицкая (ОПЗЖ).

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование, однако уже 29 октября открыло доступ к реестру.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, КСУ, Дмитрий Разумков
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