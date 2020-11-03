ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Четыре политсилы в Раде выступили против законопроекта Зеленского о роспуске КСУ

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается распустить Конституционный Суд. Представители фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также депутатской группы "За майбутнє" в Верховной Раде выступили против этого законопроекта и призвали парламент принять новое антикоррупционное законодательство.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Четыре политсилы Рады считают, что законопроект о роспуске КСУ является неконституционным
Четыре политсилы Рады считают, что законопроект о роспуске КСУ является неконституционным
Фото: rada.gov.ua

Фракции "Голос", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и депутатская группа "За майбутнє" в Верховной Раде выступили против принятия законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, который предлагает распустить Конституционный Суд. Об этом заявили их представители во время выступления в парламенте, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В частности, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что в КСУ действует группа людей, которые работают в интересах страны-агрессора России, и их цель – разрушить конституционный строй Украины.

"Надо ли противодействовать такому реальному захвату власти? Однозначно да. Но чтобы не спровоцировать незаконность, нужно действовать в максимально законный способ. Именно Россия и приспешники олигархов требуют, чтобы Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий и поддержала эмоциональное стремление отдельных лиц в государстве фактически разрушить конституционный строй, в частности, и отправить в отставку весь состав КС", – отметил он.

Юрчишин считает, что необходимо не распускать КСУ, а поднять кворум в суде с 12 до 17 человек.

Нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Палица во время своего выступления заявил, что законопроект о роспуске КСУ неконституционный. Также он отметил, что и антикоррупционные законопроекты, которые обжаловали в КСУ, тоже были неконституционными.

"Давайте вместе за три недели напишем нормальный, законный, конституционный законопроект, вернем все полномочия НАПК (Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН"), вернем все, что нужно для того, чтобы с коррупцией бороться в стране, но законно", – призвал он.

Нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов также призвал немедленно принять законы для восстановления жесткого электронного декларирования с уголовной ответственностью за нарушение и выступил против роспуска КСУ.

"Что взамен предлагает [президент Украины Владимир] Зеленский? "Гарант" Конституции открыто давит на своих депутатов, чтобы они приняли антиконституционный закон о роспуске КСУ. Уже всем понятно, что это сознательная попытка получить ручной Конституционный Суд, который потом будет признавать законными все капризы Банковой. Подобным образом действовал [экс-президент Украины Виктор] Янукович, наделял себя диктаторскими полномочиями", – подчеркнул он.

Нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик заявил, что принятие законопроекта о роспуске КС будет пренебрежением точкой зрения Венецианской комиссии.

"То, что сейчас происходит, – это фактически повторение событий 2014 года... Если, не дай бог, вы проголосуете за эти законопроекты, вы будете отвечать по закону", – добавил он.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование, однако уже 29 октября открыло доступ к реестру.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Теги: Верховная Рада, Николай Скорик, Игорь Палица, Владимир Зеленский, КСУ, Артур Герасимов, Ярослав Юрчишин, партия Голос, Европейская солидарность, ОПЗЖ, За майбутнє
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS