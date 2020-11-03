Четыре политсилы в Раде выступили против законопроекта Зеленского о роспуске КСУ

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается распустить Конституционный Суд. Представители фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также депутатской группы "За майбутнє" в Верховной Раде выступили против этого законопроекта и призвали парламент принять новое антикоррупционное законодательство.

Фракции "Голос", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и депутатская группа "За майбутнє" в Верховной Раде выступили против принятия законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, который предлагает распустить Конституционный Суд. Об этом заявили их представители во время выступления в парламенте, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В частности, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что в КСУ действует группа людей, которые работают в интересах страны-агрессора России, и их цель – разрушить конституционный строй Украины.

"Надо ли противодействовать такому реальному захвату власти? Однозначно да. Но чтобы не спровоцировать незаконность, нужно действовать в максимально законный способ. Именно Россия и приспешники олигархов требуют, чтобы Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий и поддержала эмоциональное стремление отдельных лиц в государстве фактически разрушить конституционный строй, в частности, и отправить в отставку весь состав КС", – отметил он.

Юрчишин считает, что необходимо не распускать КСУ, а поднять кворум в суде с 12 до 17 человек.

Нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Палица во время своего выступления заявил, что законопроект о роспуске КСУ неконституционный. Также он отметил, что и антикоррупционные законопроекты, которые обжаловали в КСУ, тоже были неконституционными.

"Давайте вместе за три недели напишем нормальный, законный, конституционный законопроект, вернем все полномочия НАПК (Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН"), вернем все, что нужно для того, чтобы с коррупцией бороться в стране, но законно", – призвал он.

Нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов также призвал немедленно принять законы для восстановления жесткого электронного декларирования с уголовной ответственностью за нарушение и выступил против роспуска КСУ.

"Что взамен предлагает [президент Украины Владимир] Зеленский? "Гарант" Конституции открыто давит на своих депутатов, чтобы они приняли антиконституционный закон о роспуске КСУ. Уже всем понятно, что это сознательная попытка получить ручной Конституционный Суд, который потом будет признавать законными все капризы Банковой. Подобным образом действовал [экс-президент Украины Виктор] Янукович, наделял себя диктаторскими полномочиями", – подчеркнул он.

Нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик заявил, что принятие законопроекта о роспуске КС будет пренебрежением точкой зрения Венецианской комиссии.

"То, что сейчас происходит, – это фактически повторение событий 2014 года... Если, не дай бог, вы проголосуете за эти законопроекты, вы будете отвечать по закону", – добавил он.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование, однако уже 29 октября открыло доступ к реестру.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.