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Глава КСУ заявил, что боится за свою безопасность

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что глава Конституционного Суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. Сам судья уверяет, что он владел этим участком еще со времен СССР, а в последней декларации участка нет, потому что судья не знает, как после аннексии Крыма Россией правильно внести его.

Тупицкий считает, что правоохранителей заставляют вручить ему подозрение по делу об участке в Крыму
Тупицкий считает, что правоохранителей заставляют вручить ему подозрение по делу об участке в Крыму
Фото: ccu.gov.ua

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что обеспокоен из-за собственной безопасности и считает, что ему хотят вручить подозрение и отстранить от должности. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямий".

"Что касается моей личной безопасности. Я также обеспокоен и также вышел в эфир, чтобы открыто об этом предупредить. Есть сфабрикованное дело о государственной измене. В чем оно заключается – в том, что еще в советское время я получил земельный участок в Крыму, приватизировал его и 10 лет строил дом", – рассказал судья.

По его словам, после ввода дома в эксплуатацию он был внесен в декларацию.

"И не возникало никаких вопросов – ни касательно участка, ни касательно дома. Потому что в 2016 году НАПК (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. "ГОРДОН") провело полную проверку", – отмечает он.

По словам Тупицкого, после оккупации Крыма произошло смещение его участка и соседского. Сосед в Крыму поставил ему ультиматум по разграничению участков, а в противном случае угрожал снести дом Тупицкого. Поэтому глава КСУ заключил договор с адвокатами, чтобы урегулировать этот вопрос. 

Он также пояснил, что не задекларировал дом, потому что не имел правовых оснований, как внести его в декларацию.

"В декларации как – внесешь, что это договор купли-продажи, а это кадастр надо, договор купли-продажи. Признавать российское законодательство? Ну это тоже проблема. Почему я еще не задекларировал – потому что у меня спор с этим соседом был и он сказал "Схемам", не мне, что никакой сделки не было. А я ему говорю: "Что я у тебя должен покупать, когда у меня как было 0,69 га, так и осталось в результате перемера? Смещение границ не увеличивает твой участок", – отметил он.

Глава КСУ считает, что правоохранителей заставляют вручить ему подозрение по этому делу, что вследствие приведет к отстранению от должности.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

30 октября Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.

Госбюро расследований 30 октября открыло производство в отношении Тупицкого по фактам самовольного занятия земельного участка и государственной измены.

Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

Теги: Россия, Крым, госизмена, КСУ, Александр Тупицкий
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