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Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает, что в случае одномоментной смены состава КСУ у облсоветов появляется возможность голосовать за отсоединение региона.

Тупицкий считает, что недееспособный КСУ "может привести к кровопролитию"
Тупицкий считает, что недееспособный КСУ "может привести к кровопролитию"
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

В случае увольнения всех судей Конституционного Суда Украины (КСУ) у страны могут возникнуть проблемы с территориальной целостностью. Об этом председатель КСУ Александр Тупицкий заявил 3 ноября на брифинге, который транслировал телеканал "Прямий".

"К чему ведет одномоментная смена состава Конституционного Суда? Мудрый конституционалист ступенчато набирал судей, чтобы... КСУ не прекращал свою деятельность. Это важно потому, что если в один момент Конституционный Суд будет недееспособным и не будет выполнять... свои обязанности, то в Украине это может привести к нарушению территориальной целостности",– сказал глава КСУ.

Он утверждает, что в таком случае "появляется возможность любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отсоединении от Украины".

"Для правомерности действий по защите территориальной целостности необходимо обращение в Конституционный Суд, которое должно быть рассмотрено немедленно, и возникают правовые основания для разрешения этой проблемы", – объяснил Тупицкий.

Он считает, что недееспособность КСУ "может привести к кровопролитию".

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Теги: Конституционный Суд, КСУ, облсовет, увольнение, суд, Александр Тупицкий, обращение
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