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ПОЛИТИКА

Зеленский о роспуске КСУ: Я не буду отзывать законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немедленно" отозвал бы законопроект о Конституционном Суде, если бы его раскритиковали "обычные люди".

Зеленский рассказал, при каких условиях отозвал бы законопроект
Зеленский рассказал, при каких условиях отозвал бы законопроект
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 ноября в Twitter, что не намерен отзывать из Верховной Рады свой законопроект.

Глава государства не уточнил, о каком документе идет речь, но, скорее всего, о законопроекте с предложением лишить полномочий нынешнего состава Конституционного Суда Украины (КСУ) и назначить новых судей.

"Я не буду отзывать законопроект. Если бы я знал, что я не прав, если бы обычные люди мне сказали: "Господин президент, вы неправы, это горячее решение вопреки мнениям общества Украины", я бы немедленно его отозвал и не думал бы ни о каких политических поражениях", – написал Зеленский.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот ж день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. 

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Теги: Конституционный Суд, Владимир Зеленский, законопроект, декларирование, суд
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