Посол Германии сомневается, что КСУ в своем решении учел закрепленный в Конституции курс на евроинтеграцию

По словам посла Германии в Украине, после решения Конституционного Суда по поводу антикоррупционных законов возникает вопрос, может ли КСУ в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами.

Фельдгузен: Борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлениях Украины приблизиться к ЕС Фото: Посольство Німеччини / Twitter

В своих решениях Конституционный Суд Украины должен учитывать закрепленный в Конституции курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии решения КСУ по поводу антикоррупционного законодательства. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" 2 ноября заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

По ее словам, в связи с этим возникает вопрос, может ли КСУ в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами.

"Борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлениях Украины приблизиться к Европейскому союзу и выполнить конституционную задачу необратимости евроатлантического курса. Эту конституционную задачу должен учитывать в своих решениях и Конституционный Суд. Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный Суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", – сказала Фельдгузен.

Посол подчеркнула, что все участники политического процесса должны урегулировать кризис конструктивно и методами правового государства. Она отметила, что наблюдает за развитием событий вокруг решения КСУ "с большим и большим беспокойством".

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал этот документ 19 февраля.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с фракцией "Слуга народа" президент призвал нардепов поддержать увольнение судей КСУ.