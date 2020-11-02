50% проголосовавших в проекте Шустера "Электронная демократия" считают, что президент и Рада имеют право уволить судей КСУ в случае злоупотреблений

19% проголосовавших в проекте телеведущего Савика Шустера "Электронная демократия" уверены, что Верховная Рада и президент Владимир Зеленский не имеют права уволить судей Конституционного Суда в случае злоупотреблений, еще 31% ответили, что надо доказать такие злоупотребления.

50% проголосовавших в проекте "Электронная демократия" считают, что Верховная Рада и президент Владимир Зеленский имеют право вопреки Конституции уволить судей Конституционного Суда, которые злоупотребляют своими правами в личных интересах. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Вопрос был задан министром юстиции Украины Денисом Малюськой 30 октября в студии "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина".

19% ответивших уверены, что Рада и президент не имеют такого права, еще 31% ответили, что надо доказать злоупотребления со стороны судей.

"Господин президент, во время своих выступлений вы вспоминаете противников Революции достоинства, олигархическую фронду, руку Москвы. Результаты нашего опроса показывают: людям нужны конкретные имена и конкретные доказательства. И тогда они будут на вашей стороне", – сказал автор проекта "Электронная демократия", телеведущий Савик Шустер.

В пресс-службе отметили, что с 31 октября по 2 ноября на вопрос ответило 16 188 участников проекта.

"Электронная демократия" – независимый проект по изучению общественного мнения, который работает на технологической онлайн-платформе социологических исследований Liberty Report. Участие анонимное, возможна верификация в приложении государственных услуг "Дія".

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с фракцией "Слуга народа" президент призвал нардепов поддержать увольнение судей КСУ.