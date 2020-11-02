Зеленский считает, что после его законопроекта о КСУ судьи не отменят ни земельную реформу, ни закон об украинском языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесенный им законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" "будет висеть над Конституционным Судом Украины, как Дамоклов меч", потому они не будут пытаться отменить ни земельную реформу, ни закон о государственном языке, ни закон о Высшем антикоррупционном суде.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил, что оценивает работу Конституционного Суда Украины "как ураган".

"Наша цель – бороться с ураганом, а не с последствиями", – подчеркнул он.

Зеленский назвал последнее решение КСУ об отмене некоторых положений антикоррупционного законодательства "неожиданным сюрпризом, направленным против государства Украина".

По его мнению, Конституционный Суд решил таким образом испытать президента и государство – "что будет дальше".

Президент убежден, что внесенный им законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" "будет висеть над КСУ, как Дамоклов меч", и они не будут пытаться отменить ни земельную реформу, ни закон о государственном языке, ни закон о Высшем антикоррупционном суде.

"Я внес законопроект, чтобы остановить их действия", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что судьи КСУ ответственны за полную отмену ответственности за ложь в декларациях.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.