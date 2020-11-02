Нардепы "Слуги народа" и "Голоса" хотят увеличить кворум судей КСУ – СМИ

Народные депутаты планируют увеличить кворум Конституционного Суда Украины с 12 до 17 судей, сообщает LB.ua.

Народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" хотят увеличить кворум судей Конституционного Суда. Об этом 2 ноября сообщает LB.ua со ссылкой на источник в партии "Голос".

Как отмечает издание, сейчас нардепы от этих двух фракций регистрируют проект изменений к закону о КСУ. В частности, в статье 10 о полномочности суда предлагается увеличить кворум с 12 до 17 судей.

"Суд является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 17 судей Конституционного Суда, которые вступили в полномочия", – говорится в проекте изменений.

Сейчас Конституционный Суд состоит из 18 судей.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Главы Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября Зеленский сказал в аудиообращении к депутатам фракции "Слуга народа": если он решит, что нужно принимать законопроект, предусматривающий полную замену состава Конституционного Суда Украины, его нужно будет обязательно поддержать.

"Последнее решение Конституционного Суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов – прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный Суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны?" – заявил он.