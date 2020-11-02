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КСУ не вынес решения по представлению о нормах Конституции, касающихся земли – СМИ

Рассмотрение представления о толковании норм Конституции, касающихся земли, Конституционный Суд Украины продолжит на следующем заседании, дата которого пока неизвестна, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

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С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения
С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения
Фото: EPA

Конституционный Суд Украины 2 ноября не вынес решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили источники.

"В понедельник решение по этому представлению не принято", – сказал собеседник.

Рассмотрение продолжится на следующем заседании, дата которого пока неизвестна, добавил источник.

2 ноября первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стафанчук на согласительном совете парламента заявил, что КСУ внес изменения в повестку дня с нарушением процедуры. Большая палата КСУ начала рассматривать представление, касающееся норм Конституции о земле, на закрытом заседании. В проекте повестки, обнародованном 31 октября, заседаний на 2 ноября не планировали. На 11.00 было назначено собрание судей.

Глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что земельная реформа – это "неизбежный процесс".

"Мы сделаем все для того, чтобы обращение сельскохозяйственной земли в Украине стартовало с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", – заявил он.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме.

За законопроект во втором чтении отдали свои голоса 259 народных депутатов при минимально необходимых 226. "За" проголосовали 206 депутатов из фракции "Слуга народа", 23 – из "Европейской солидарности", 13 – из "Голоса", 12 – из группы "Довіра", а также пять внефракционных. Не голосовали "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группа "За майбутнє".

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов с просьбой проверить конституционность закона. 14 мая аналогичное представление подали 53 нардепа. Суд объединил их в одно производство.

Теги: Конституционный Суд, продажа земли, аграрная реформа, земельная реформа, рынок земли
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