ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский: 30 лет людям промывали мозг вопросом земельной реформы. За это время было разграблено 5 млн га земли

По словам президента Украины Владимира Зеленского, к хищениям украинских земель причастны в том числе люди, которые сейчас есть в Верховной Раде Украины.

Рынок земли в Украине должен начать работу с 1 января 2021 года
Рынок земли в Украине должен начать работу с 1 января 2021 года
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время независимости было разграблено около 5 млн га украинских земель. Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам "1+1", ICTV, "Интер" и "Украина", которое вышло 22 октября. Запись транслировали на канале "Сегодня" в YouTube.

"Мы проанализировали, что происходит, как, простите за выражение, промывали людям мозги из-за земельной реформы 30 лет. Потом мы сменили главу Госгеокадастра, который сразу открыл все цифры: 5 млн га украли. Вот почему это происходило. Всего 2 с чем-то млн га государственных земель осталось. Всего было 7 млн га. А где 5 млн га? Эти 2 млн мы успели моим указом передать в объединенные территориальные общины. И теперь они будут отвечать за использование этих земель, за наполнение местного бюджета. И это правильно. А 5 млн? Что с этим?" – сказал президент.

По его словам, "часть людей, которые украли эту землю, находятся в Верховной Раде".

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

15 октября Зеленский подписал указ, предусматривающий передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

Председатель Госгеокадастра Роман Лещенко заявлял, что 5 млн га земли были выведены из госсобственности путем схем с бесплатной приватизацией.

Теги: Владимир Зеленский, продажа земли, земельная реформа, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Димопулос назвала свои правила женской дружбы
Димопулос назвала свои правила женской дружбы
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Шац переболел COVID-19
Шац переболел COVID-19
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS