Зеленский: 30 лет людям промывали мозг вопросом земельной реформы. За это время было разграблено 5 млн га земли

По словам президента Украины Владимира Зеленского, к хищениям украинских земель причастны в том числе люди, которые сейчас есть в Верховной Раде Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время независимости было разграблено около 5 млн га украинских земель. Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам "1+1", ICTV, "Интер" и "Украина", которое вышло 22 октября. Запись транслировали на канале "Сегодня" в YouTube.

"Мы проанализировали, что происходит, как, простите за выражение, промывали людям мозги из-за земельной реформы 30 лет. Потом мы сменили главу Госгеокадастра, который сразу открыл все цифры: 5 млн га украли. Вот почему это происходило. Всего 2 с чем-то млн га государственных земель осталось. Всего было 7 млн га. А где 5 млн га? Эти 2 млн мы успели моим указом передать в объединенные территориальные общины. И теперь они будут отвечать за использование этих земель, за наполнение местного бюджета. И это правильно. А 5 млн? Что с этим?" – сказал президент.

По его словам, "часть людей, которые украли эту землю, находятся в Верховной Раде".

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

15 октября Зеленский подписал указ, предусматривающий передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

Председатель Госгеокадастра Роман Лещенко заявлял, что 5 млн га земли были выведены из госсобственности путем схем с бесплатной приватизацией.