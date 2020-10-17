В Украине в госсобственности останется 750 тыс. га земли – глава Госгеокадастра

Глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко сообщил, что в Украине не существует 10,4 млн га земли госформы собственности сельскохозяйственного назначения.

Информация о том, что в государственной собственности Украины находится 10,4 млн га земли сельскохозяйственного назначения, является неправдой. Об этом заявил глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко 15 октября во время форума "Земля – народу".

"Нас вводили в заблуждение и утверждали, что есть эта земля. На самом деле ее нет. 1,7 млн га были переданы в коммунальную собственность в 2018–2019 годах. Сегодня, подписав исторический указ, мы передаем более 2 млн га земли общинам. По данным Госгеокадастра, после их передачи в Украине непосредственно в Госгеокадастре остается 750 тыс. га земли госсобственности сельхозназначения", – сказал Лещенко.

По его информации, эта земля остается на правовом титуле на акте постоянного пользования. Речь о земельных участках, которые принадлежат Академии наук Украины, Министерству обороны, пенитенциарной службе, Министерству образования, бывшим госпредприятиям Министерства АПК, которые переданы в Фонд госимущества на приватизацию.

"Сегодня земельный баланс имеет погрешность более 5 млн га. Эта земля находится в частной собственности чиновников, всех людей, которые находились у власти. Она имеет четкие региональные признаки", – отметил глава Госгеокадастра.

По его словам, когда у власти были донецкие, они акцентировали внимание на приватизации земли в Донецкой области.

"Пришли винницкие крепкие хозяйственники, вывели более 80 тыс. га только после Майдана в частную собственность", – сказал Лещенко.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал указ, предусматривающий передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.