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Глава Госгеокадастра Украины: Более 5 млн га государственных сельхозземель вошли в частные латифундии

Глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко сообщил, что его ведомство составляет электронный реестр всех украинских земель и в следующем году покажет их собственников.

Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года
Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года
Фото: depositphotos.com

С 2001 года украинские чиновники выводили земли из государственной собственности через механизмы так называемой "бесплатной приватизации". таким образом более 5 млн га государственных земель сельскохозяйственного назначения перешли в частные руки, заявил глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 16 октября.

"Как приняли Земельный кодекс и ввели нормативы по бесплатной приватизации, начали совершать этот грабеж. А в 2002 году внесли в закон про местное самоуправление и забрали полномочия громад распоряжаться землей. И забрали на райгосадминистрации", – пояснил он.

С этого времени в Украине появились чиновничьи кланы. Пользуясь админресурсом, они сформировали огромные земельные латифундии, подчеркнул Лещенко.

Госгеокадастр сейчас составляет электронный реестр всех украинских земель, добавил он.

"Приняв закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" в следующем году мы покажем всех во всей красе. Регистрация, когда получали, когда были при должности, на кого оформляли. Покажем пятимесячных детей, на которых они оформляли [земельные участки]", – сказал глава ведомства и пообещал до конца года закончить инвентаризацию всех земель.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал указ, предусматривающий  передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Теги: самоуправление, приватизация, Госгеокадастр, Земельный кодекс, чиновники, рынок земли, Роман Лещенко, Свобода слова Савика Шустера
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