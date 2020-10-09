Отмена земельного налога может сэкономить для "Укрзалізниці" $150 млн – Жмак

"Укрзалізниця" ежегодно платит $150 млн за землю и $50 млн акцизного сбора в Государственный дорожный фонд, эти деньги используются не на ремонт рельсов, а на ремонт дорог. Об этом заявил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

Отмена отчислений "Укрзалізницею" земельного налога и платы в Государственный дорожный фонд позволили бы сэкономить компании значительные финансовые ресурсы. Об этом в интервью изданию Kyiv Post, которое вышло 8 октября, заявил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

"Компания платит $150 млн в год за землю, где есть рельсы. Ни одна другая страна не облагает землю под рельсами налогами. Также УЗ платит в Государственный дорожный фонд акцизный сбор в размере $50 млн, а это деньги, которые используются на ремонт дорог, а не рельсов", – отметил Жмак.

По его словам, отменив эти налоги и сократив ряд расходов, УЗ может сэкономить $310 млн. Эти средства могу быть использованы для приобретения новых локомотивов, вагонов.

По информации пресс-службы УЗ, компания обратилась в Верховную Раду с просьбой включить земли железнодорожного транспорта (кроме тех, которые облагаются налогом на общих основаниях) в состав земельных участков, не подлежащих обложению земельным налогом. В начале 2020 года был зарегистрирован соответствующий законопроект, но он пока не был рассмотрен.