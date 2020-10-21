Глава Госгеокадастра о хищении государственных земель: Страна фактически разграблена

В Украине уже нет 10 млн государственных земель, как считалось ранее, так как этот фонд был разграблен через схему с бесплатной приватизацией "по два гектара", рассказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

Роман Лещенко: Осталось очень мало – около 2 млн га мы передаем в объединенные территориальные общины, и остается свободных 0,75 миллиона га Фото: epravda.com.ua

Через схему с бесплатной приватизацией из государственной собственности выведено 5 млн гектаров земель, заявил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в опубликованном 20 октября интервью "Украинской правде".

Проведенный аудит показал, что в системах Министерства юстиции и Государственного земельного кадастра не было процедуры проверки граждан, воспользовавшихся правом бесплатной приватизации. В электронном реестре обнаружены тысячи дублирующих записей, то есть люди получали земельные участки по два гектара многократно, объяснил Лещенко.

"Когда вам говорили, что в стране 10 млн га земель государственной собственности, это была ложь. Страна фактически разграблена. Осталось очень мало – около 2 млн га мы передаем в объединенные территориальные общины, и остается свободных 0,75 миллиона га", – сказал он.

Потерю 700 тыс. га государственных земель через манипуляции с правом бесплатной приватизации удалось установить по электронным реестрам, рассказал глава ведомства.

Служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра была главным распорядителем государственной земли сельскохозяйственного назначения. Сейчас землей распоряжаются общины, но процесс передачи им этой функции еще продолжается.

Лещенко инициировал аудит земельной базы после того, как был назначен руководителем Госгеокадастра в июне 2020 года. До этого он занимал должность уполномоченного президента Украины по земельным вопросам.

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

15 октября Зеленский подписал указ, предусматривающий передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.