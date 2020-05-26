Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Экс-глава Госгеокадастра узнал о своем увольнении из интернета – СМИ

Денис Башлык, уволенный 25 мая с должности руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, считает свое увольнение политическим решением, об этом он сказал "Экономической правде".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Башлык: Предпосылок к увольнению не было, это чисто политическое решение
Башлык: Предпосылок к увольнению не было, это чисто политическое решение
Фото: Denis Bashlyk / Facebook

Бывший глава Госгеокадастра Денис Башлык узнал об увольнении из интернета, об этом он рассказал в комментарии "Экономической правде" 26 мая.

"Я узнал об этом из интернета, вчера вечером. Со мной никто не разговаривал. Предпосылок не было, это чисто политическое решение. В соответствии со статьей, по которой меня уволили, ч. 1 ст. 87, это не увольнение фактически, а вывод из штата с предложением аналогичной должности в течение четырех месяцев. Сказать, чтобы какие-то претензии были к моей работе – никаких не было. Чисто политическое решение, это нормально", – отметил Башлык.

На должность руководителя Госгеокадастра рассматривают двух кандидатов: бывшего председателя Госкомзема Олега Кулинича и уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко, об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве AgroPortal.

Экс-глава ведомства отметил, что слышал такие разговоры, но ничего конкретно не знает.

"Я тоже это слышал не только из СМИ, но и из других источников. Но никаких разговоров я с ними не имел, не знаю, какие там планы", – сказал Башлык.

Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Распоряжение об увольнении премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 25 мая.

Теги: интернет, Госгеокадастр, увольнение, Денис Башлык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в физическом и эмоциональном насилии
  "Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в физическом и эмоциональном насилии
  Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"
  Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"
Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas
Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas
"Наша жизнь не будет прежней". Звезда фильма "Жестокие игры" Блэр сообщила о смерти матери
"Наша жизнь не будет прежней". Звезда фильма "Жестокие игры" Блэр сообщила о смерти матери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS