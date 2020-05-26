Экс-глава Госгеокадастра узнал о своем увольнении из интернета – СМИ

Денис Башлык, уволенный 25 мая с должности руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, считает свое увольнение политическим решением, об этом он сказал "Экономической правде".

Башлык: Предпосылок к увольнению не было, это чисто политическое решение Фото: Denis Bashlyk / Facebook

Бывший глава Госгеокадастра Денис Башлык узнал об увольнении из интернета, об этом он рассказал в комментарии "Экономической правде" 26 мая.

"Я узнал об этом из интернета, вчера вечером. Со мной никто не разговаривал. Предпосылок не было, это чисто политическое решение. В соответствии со статьей, по которой меня уволили, ч. 1 ст. 87, это не увольнение фактически, а вывод из штата с предложением аналогичной должности в течение четырех месяцев. Сказать, чтобы какие-то претензии были к моей работе – никаких не было. Чисто политическое решение, это нормально", – отметил Башлык.

На должность руководителя Госгеокадастра рассматривают двух кандидатов: бывшего председателя Госкомзема Олега Кулинича и уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко, об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве AgroPortal.

Экс-глава ведомства отметил, что слышал такие разговоры, но ничего конкретно не знает.

"Я тоже это слышал не только из СМИ, но и из других источников. Но никаких разговоров я с ними не имел, не знаю, какие там планы", – сказал Башлык.

Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Распоряжение об увольнении премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 25 мая.