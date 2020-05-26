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Шмыгаль уволил главу Госгеокадастра Украины и назначил временного руководителя

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал указ об увольнении руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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Денис Башлык работал на должности руководителя Госгеокадастра с ноября 2019 года
Денис Башлык работал на должности руководителя Госгеокадастра с ноября 2019 года
Фото: Denis Bashlyk / Facebook

Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Распоряжение об увольнении премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 25 мая.

"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 871 закона Украины "О государственной службе", – сказано в документе.

Временно исполнять обязанности главы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра будет первый заместитель руководителя этого ведомства Юлия Мороз. Распоряжение об этом подписал Денис Шмыгаль 25 мая.

Денис Башлык работал на должности руководителя Госгеокадастра с ноября 2019 года.

Денис Башлык является инициатором успешных масштабных международных проектов со Всемирным банком, USAID, Kartverket, соавтором ряда инновационных инициатив в сфере рынка земель, в частности по созданию системы мониторинга земельных отношений, сказано на сайте Госгеокадастра.

Теги: Кабинет Министров, Госгеокадастр, Денис Шмыгаль, Денис Башлык
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