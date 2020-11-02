"ОПЗЖ и "Майбах". Зеленский рассказал, кто стоит за последним решением Конституционного Суда

Правоохранительные органы уже занимаются персоналиями, которые стоят за решением Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он высказал мнение, что эти люди имеют отношение к "Оппозиционной платформе – За жизнь" и депутатской группе "За майбутнє".

Зеленский: У меня нет права сегодня говорить об этих фамилиях Фото: EPA

За решением Конституционного Суда Украины об отмене некоторых положений антикоррупционного законодательства стоит много людей, в том числе нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и группы "За майбутнє". Об этом сегодня в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уверен, что много людей за этим стоит. Мы видим уже открыто через обращение в Конституционный Суд, какие это партии. Не хочу о них говорить, хотя мы можем открыто говорить – уже не выборы. Это представители ОПЗЖ и представители "Майбаха", – сказал Зеленский.

Ведущий спросил, кого он имеет в виду под названием "Майбах".

"За майбутнє", извините, – рассмеялся президент. – Уже есть [такой] сленг в Верховной Раде".

Главный редактор агентства "РБК-Украина" Сергей Щербина уточнил у Зеленского, может ли он назвать фамилии людей, которые, по его мнению, стоят за решением КСУ. Он напомнил, что перед этим в эфире глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сказал, что это народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук и бизнесмен Игорь Коломойский.

"Я считаю, что у меня нет права сегодня говорить об этих фамилиях, потому что под этим должны быть реальные доказательства. Это вопрос к правоохранительным органам, которые, кстати, этим вопросом уже занимаются. Когда они будут готовы [назвать фамилии], я буду готов откровенно об этом говорить", – ответил Зеленский.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что соответствующее представление в КСУ подавали депутаты от ОПЗЖ.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.