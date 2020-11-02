"Слуге народа" не хватает голосов, чтобы отправить в отставку судей КСУ – СМИ

Фракция "Слуга народа" не набирает 226 голосов, которые нужны для принятия законопроекта президента Украины Владимира Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Об этом сообщило издание "Бабель".

По информации источника в "Слуге народа", против роспуска КСУ – группы Разумкова и Коломойского Фото: depositphotos.com

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа", которая состоялась 2 ноября, не проводилось сигнальное голосование по законопроекту "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Об этом со ссылкой на источники сообщает "Бабель".

По информации издания, во фракции не хватает 226 голосов для принятия законопроекта.

Источник в партии рассказал "Бабелю", что против роспуска судей Конституционного Суда – группа депутатов спикера парламента Дмитрия Разумкова, которая насчитывает до 20 человек.

"Дима думает о себе и своей политической карьере", – сказал собеседник.

По его словам, против и депутаты, которых связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Их во фракции насчитывают 45–50 человек.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.