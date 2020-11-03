Верещук считает, что законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ не попадет на голосование в Раду

Все члены фракции "Слуга народа" согласны с тем, что Конституционный Суд теряет общественную легитимность и без политической оценки судьям не обойтись, заявила нардеп из фракции Ирина Верещук. Она считает, что парламент не будет голосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ и он не попадет на голосование.

Верещук: У нас пока нет необходимости выходить и ломать Конституцию Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что президентский законопроект, предусматривающий прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины, не будет поставлен на голосование в парламенте. Об этом она сказала 2 ноября в комментарии LB.ua.

"То, что я могу спрогнозировать: именно президентский законопроект в зал для голосования не попадет. Потому что не вижу там количества голосов, мне кажется, что их нет там 226, и совершенно очевидно, что это точно не тот путь, который должны были бы выбрать мы, ища конституционную правовую плоскость", – сказала Верещук.

По ее словам, все члены фракции согласны с тем, что Конституционный Суд теряет общественную легитимность и без политической оценки судьям не обойтись. Верещук сообщила, что парламент собирается сделать заявление с такой оценкой.

Она отметила, что законопроект, который подала группа нардепов во главе с председателем парламента Дмитрием Разумковым, предлагает вернуть все, что было отменено решением КСУ, в прежнее состояние, а Рада "берет два месяца, чтобы наработать внесение изменений в соответствующие антикоррупционные законы". По словам нардепа, этот проект закона могут принять на заседании Рады 4 ноября.

"У нас пока нет необходимости выходить и ломать Конституцию, чтобы каждое наше решение ухудшало... Восстанавливаем прежнее состояние, берем два месяца, чтобы внести изменения, делаем политическое заявление", – сказала она.

Верещук также допустила отмену указа о назначении главой КСУ Александра Тупицкого и возвращение на эту должность предыдущего председателя суда Станислава Шевчука.

СМИ сообщали, что во фракции "Слуга народа" не хватает 226 голосов для принятия законопроекта.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с фракцией "Слуга народа" президент призвал нардепов поддержать увольнение судей КСУ.

В парламенте 2 ноября зарегистрировали проект закона авторства Разумкова и группы нардепов о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". В законопроекте предполагается, что в течение двух месяцев Кабмин должен подать в парламент предложения для урегулирования отдельных вопросов, затронутых в решении КСУ.