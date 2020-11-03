ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада призвала Тупицкого и всех судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку

Депутаты Верховной Рады призвали главу Конституционного Суда Александра Тупицкого и еще девять судей, голосовавших 27 октября за решение, которое отменило действие части антикоррупционных норм, безотлагательно сложить полномочия судей КСУ или подать в отставку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение КСУ об электронном декларировании ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, подчеркнули в Раде
Решение КСУ об электронном декларировании ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, подчеркнули в Раде
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты парламентских фракций и групп 3 ноября на заседании Верховной Рады призвали главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и судей, которые поддержали отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, который зачитывал заявление, сказал, что его подписали депутаты из разных фракций и групп, но не уточнил, о каком количестве депутатов идет речь. К трибуне в это время вышли несколько десятков нардепов. 

"Подтверждая преданность идеалам и принципам демократии, верховенства права и защиты прав человека, учитывая исключительно важную роль, которую призван играть Конституционный Суд Украины, подчеркивая важность обеспечения общественного доверия к КСУ, [...] народные депутаты Украины, подписавшие это заявление, отмечают важность работы Конституционного Суда, [...] призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению своего функционирования с учетом избранного Украинским государством европейского и евроатлантического курсов", – сказал Бакумов. 

Нардеп сказал, что с заявлением решили выступить, учитывая решение КСУ №13р/20-20 от 27 октября "и его влияние на часть антикоррупционного законодательства".

Оно несет в себе "далеко идущие последствия" для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств страны, подчеркнул Бакумов. 

"Народные депутаты призывают судей КСУ, которые поддержали решение №13р/20-20, а именно: Александра Тупицкого, Виктора Городовенко, Ирину Завгороднюю, Александра Касьминина, Виктора Кривенко, Александра Литвинова, Владимира Мойсика, Сергея Саса, Игоря Слиденко, Петра Филюка, Галину Юровскую сложить полномочия судей КСУ по собственному желанию или подать в отставку безотлагательно", – подытожил нардеп. 

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

30 октября Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. 

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Теги: Конституционный Суд, народные депутаты, отставка, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, декларирование, Слуга народа, Игорь Слиденко, Александр Тупицкий, Александр Бакумов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью
"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью
  "Как в фильмах Тарантино". Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип
  "Как в фильмах Тарантино". Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип
Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями
Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями
"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери
"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS