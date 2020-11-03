Рада призвала Тупицкого и всех судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку

Народные депутаты парламентских фракций и групп 3 ноября на заседании Верховной Рады призвали главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и судей, которые поддержали отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, который зачитывал заявление, сказал, что его подписали депутаты из разных фракций и групп, но не уточнил, о каком количестве депутатов идет речь. К трибуне в это время вышли несколько десятков нардепов.
"Подтверждая преданность идеалам и принципам демократии, верховенства права и защиты прав человека, учитывая исключительно важную роль, которую призван играть Конституционный Суд Украины, подчеркивая важность обеспечения общественного доверия к КСУ, [...] народные депутаты Украины, подписавшие это заявление, отмечают важность работы Конституционного Суда, [...] призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению своего функционирования с учетом избранного Украинским государством европейского и евроатлантического курсов", – сказал Бакумов.
Нардеп сказал, что с заявлением решили выступить, учитывая решение КСУ №13р/20-20 от 27 октября "и его влияние на часть антикоррупционного законодательства".
Оно несет в себе "далеко идущие последствия" для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств страны, подчеркнул Бакумов.
"Народные депутаты призывают судей КСУ, которые поддержали решение №13р/20-20, а именно: Александра Тупицкого, Виктора Городовенко, Ирину Завгороднюю, Александра Касьминина, Виктора Кривенко, Александра Литвинова, Владимира Мойсика, Сергея Саса, Игоря Слиденко, Петра Филюка, Галину Юровскую сложить полномочия судей КСУ по собственному желанию или подать в отставку безотлагательно", – подытожил нардеп.
Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".
29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
30 октября Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.
Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.
2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.