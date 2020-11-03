Рада призвала Тупицкого и всех судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку

Депутаты Верховной Рады призвали главу Конституционного Суда Александра Тупицкого и еще девять судей, голосовавших 27 октября за решение, которое отменило действие части антикоррупционных норм, безотлагательно сложить полномочия судей КСУ или подать в отставку.

Решение КСУ об электронном декларировании ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, подчеркнули в Раде Фото: depositphotos.com

Народные депутаты парламентских фракций и групп 3 ноября на заседании Верховной Рады призвали главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и судей, которые поддержали отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, который зачитывал заявление, сказал, что его подписали депутаты из разных фракций и групп, но не уточнил, о каком количестве депутатов идет речь. К трибуне в это время вышли несколько десятков нардепов.

"Подтверждая преданность идеалам и принципам демократии, верховенства права и защиты прав человека, учитывая исключительно важную роль, которую призван играть Конституционный Суд Украины, подчеркивая важность обеспечения общественного доверия к КСУ, [...] народные депутаты Украины, подписавшие это заявление, отмечают важность работы Конституционного Суда, [...] призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению своего функционирования с учетом избранного Украинским государством европейского и евроатлантического курсов", – сказал Бакумов.

Нардеп сказал, что с заявлением решили выступить, учитывая решение КСУ №13р/20-20 от 27 октября "и его влияние на часть антикоррупционного законодательства".

Оно несет в себе "далеко идущие последствия" для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств страны, подчеркнул Бакумов.

"Народные депутаты призывают судей КСУ, которые поддержали решение №13р/20-20, а именно: Александра Тупицкого, Виктора Городовенко, Ирину Завгороднюю, Александра Касьминина, Виктора Кривенко, Александра Литвинова, Владимира Мойсика, Сергея Саса, Игоря Слиденко, Петра Филюка, Галину Юровскую сложить полномочия судей КСУ по собственному желанию или подать в отставку безотлагательно", – подытожил нардеп.