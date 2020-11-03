Кириченко: Власть воспользовалась ситуацией и пытается неконституционным образом перезагрузить КСУ

Кириченко: Неприкосновенность судей не говорит о том, что они не наказуемы и против них нельзя вести следствие Фото: Юлія Кириченко / Facebook

Верховная Рада и съезд судей должны заполнить свои вакансии в Конституционном Суде Украины – это законный способ перезагрузить институцию. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала руководитель проектов по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

"Решение КСУ [об отмене части положений антикоррупционных законов] вышло за границы предмета рассмотрения и имеет признаки неправового решения. Но ситуация, в которой политическая власть стала пушить перезагрузку КСУ, – от лукавого. Во-первых, потому что власть ничего не сделала за последний год, чтобы задать новое качество КСУ. Было две вакансии от парламента, на которые следовало назначить судей. По факту депутаты проявили неконституционное бездействие и за год ничего не сделали. Во-вторых, решение КСУ не создает кризис в принципе", – отметила собеседница.

По ее словам, оптимальный выход предложило Министерство юстиции

"Минюст подготовил проект изменений, который оставлял е-декларирование для всех, кроме судей. А судей выводил в отдельную категорию, чтобы для них прописать процедуру антикоррупционного контроля. И он мог стать более эффективным, чем сейчас. То есть были предложены решения, но почему-то политическая власть не поддержала их. А пытается на хайпе этого действительно неправового решения КСУ устранить единственную институцию, способную сдерживать неконституционные действия президента, парламента, правительства. Власть воспользовалась ситуацией, когда есть решение, вызвавшее серьезный резонанс в обществе, и пытается неконституционным образом перезагрузить суд. И поскольку за последнее время власть ничего не сделала, чтобы сделать суд добропорядочным и профессиональным, то, очевидно, она стремится переформатировать суд под себя", – подчеркнула Кириченко.

Она считает, что парламент должен изменить процедуру отбора будущих судей КСУ.

"В целом было бы хорошо иметь профессиональных судей в КСУ, но это невозможно сделать неконституционным путем. Парламенту нужно изменить закон о КСУ, прописать процедуру отбора будущих судей и как минимум назначить тех двух судей, которых он не назначает уже целый год. Также закрыть свою вакансию должен съезд судей. Тогда при наличии адекватных процедур у нас будет надежда, что трое новых судей будут порядочными. Это единственный способ перезагрузить КСУ. Обычным законом лишать полномочий всех судей КСУ – это подрыв конституционного контроля", – заявила эксперт.

По ее мнению, нет никаких препятствий для проведения расследования в отношении судей, которые подозреваются в нарушении антикоррупционного законодательства.

"Что касается ситуации с [председателем КСУ Александром] Тупицким: не мог юрист, занимающий такую должность, и сознательный гражданин покупать землю на оккупированной территории. Что с этим делать? Если государство считает, что это преступление, предусматривающее уголовное или административное наказание, есть процедура. Начинайте расследование, квалификацию этих действий и соответствующим образом продвигайтесь по процедуре. Просто об этом говорить и ничего не делать –- это не правовой вариант решения. Неприкосновенность судей не говорит о том, что они не наказуемы и против них нельзя вести следствие. Судью нельзя ограничивать физически (задерживать, например), нельзя ставить прослушку, а все остальное – начинать расследование, вручать подозрения – можно", – резюмировала Кириченко.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

3 ноября представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием дальнейшего предоставления финансовой помощи и безвиза со странами ЕС.