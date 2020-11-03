ЕС призвал Верховную Раду найти "разумное решение" по КСУ

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Конституционного Суда Украины.

В Евросоюзе поддерживают проведение судебной реформы в Украине Фото: depositphotos.com

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас 3 ноября в Twitter призвал Верховную Раду найти "разумное решение" по Конституционному Суду Украины.

"Основные моменты: обеспокоены ситуацией после решения Конституционного Суда. Призываем все стороны, в частности, Верховную Раду, найти разумное решение после действий, срочно предпринятых [президентом Украины] Владимиром Зеленским и Кабмином", – написал Маасикас.

Он также добавил, что в Евросоюзе поддерживают обещание Зеленского провести основательную судебную реформу в Украине.

Main points: worried about the situation after the Constitutional Court’s decision; calling all parties, notably @ua_parliament to find a sound solution, following @ZelenskyyUa and @Kabmin_UA_e urgent action; support to the President’s promise for a thorough judicial reform in * https://t.co/GrgcdiHshl — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 3, 2020

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.