В ЕС призвали Украину восстановить антикоррупционную структуру. Это условие дальнейшего безвиза и финпомощи

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру.

В Европейском союзе заявили, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием дальнейшего предоставления финансовой помощи и безвиза со странами ЕС. Об этом 3 ноября говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

"Решение Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года по элементам антикоррупционного законодательства имеет далекоидущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции достоинства 2014 года", – говорится в сообщении.

Стано отметил, что решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС.

"Борьба с коррупцией является одним из ключевых ориентиров и обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи между ЕС и Украиной и процесса либерализации визового режима", – добавили в релизе.

Он добавил, что в ЕС отмечают сложность ситуации и ценят неотложность, с которой президент и правительство хотят ее решить.

"Мы призываем украинскую власть в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по предотвращению коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до крайнего срока – 16 декабря, установленного Конституционным Судом. Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", – говорится в заявлении.

В релизе не сообщается, каким образом необходимо восстановить антикоррупционные институты, однако сообщается, что необходимо сделать это быстро.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Верховную Раду найти "разумное решение" по КСУ.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.