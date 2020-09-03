В Конституционном Суде Украины нарушили закон о коррупции – НАПК

У главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого есть 10 дней, чтобы отчитаться о выполнении предписания Национального агентства по предотвращению коррупции.

Председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не предоставил информацию, затребованную у его ведомства Национальным агентством по предотвращении коррупции (НАПК). Это следует из опубликованного 3 сентября уведомления антикоррупционного ведомства.

"Осуществляя мероприятия по мониторингу конфликта интересов у должностных лиц, НАПК направил в Конституционный Суд Украины запрос о предоставлении информации относительно сообщений о конфликте интересов у судей КСУ. В ответ на запрос КСУ направил письмо, которое не содержало запрашиваемой информации и соответствующих копий документов. Таким образом, чиновник КСУ нарушил закон Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что внесли Тупицкому предписание с требованием "устранить нарушения, предоставив НАПК копии документов о конфликте интересов у судей КСУ в период с 1 января 2019 года и до сих пор"; провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к нарушению; а также "решить вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности".

"Что дальше? Председатель КСУ должен сообщить НАПК о выполнении предписания в течение 10 рабочих дней со дня его получения. Предписание является обязательным к исполнению", – объяснили в агентстве.

Невыполнение требования чревато штрафом, подчеркнули в НАПК.

Кабинет Министров Украины создал НАПК в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года.

Запуск НАПК и электронного декларирования входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.

За шесть месяцев 2020 года в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесены 2018 человек, сообщали в НАПК.