НАПК проверит, за какие деньги Кучер покупает квартиры – СМИ

Издание "Буквы" пишет, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции включило декларацию председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера в список на проверку из-за того, что в ней нет доходов, которые позволили бы ему покупать указанное в документе имущество.

20 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что начало проверку деклараций еще 13 человек, в том числе и Кучера Фото: Олексій Кучер / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларацию председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, так как в его декларации перед назначением на должность не указаны доходы, а в следующей уже отражена покупка недвижимости, сообщают "Буквы".

Издание отмечает, что Кучер – бывший адвокат, летом 2019 года он был избран как мажоритарный нардеп в парламент от "Слуги народа", избирательная кампания, согласно отчету НАПК, стоила чуть больше 800 тыс. грн, при этом половину профинансировал сам Кучер.

Но в декларацию кандидата на пост главы облгосадминистрации, куда в итоге он был назначен, Кучер не внес никаких доходов. При этом у кандидата было три квартиры, четыре автомобиля, офис и 77 биткоинов, подчеркивают журналисты.

В декларации за 2019 год Кучер указал доход – 100 тыс. грн депутатской зарплаты и 35 тыс. грн зарплаты в ОГА, еще 49 тыс. грн его жена заработала при отчуждении имущества.

Cогласно этой декларации, семья владела уже четырьмя квартирами в Харькове, домом на 100 м² в Люботине Харьковской области и еще одним недостроенным там же, тремя земельными участками – двумя в Люботине и еще 6,2 га в Новорайске Херсонской области, где Кучер родился. В автопарке семьи – Lexus 2017 года, Audi 2011-го, Volkswagen 2011-го и ГАЗ-САЗ 1989 года, отмечают "Буквы".

В марте 2017-го жена Кучера Виктория подавала декларацию на должность помощницы судьи, в ней также не были указаны никакие доходы семьи, кроме 10 тыс. грн помощи при рождении ребенка, по этой декларации в 2016-м у Кучера была только одна квартира и автомобиль Volkswagen.

Из недавней декларации, поданной Викторией Кучер перед увольнением с должности помощника судьи, стало ясно, что две квартиры семья приобрела в 2018-м (по 600 тыс. грн каждая) и одну самую большую (на 90 м²) – получила в пользование в 2019 году, пишет издание.

20 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что начало проверку деклараций еще 13 человек, в том числе и Кучера. Таким образом, с начала перезапуска Нацагентства на проверку взято 468 деклараций, говорится на сайте НАПК.