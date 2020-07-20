НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 13 человек. Таким образом, с начала перезапуска Нацагентства на проверку взято 468 деклараций, говорится на сайте НАПК.
В частности, начата проверка деклараций нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы).
Также НАПК начало проверять таких должностных лиц:
- Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
- Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета Министров;
- Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
- Андрей Загороднюк, бывший министр обороны;
- Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
- Евгений Нищук, бывший министр культуры;
- Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
- Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
- Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";
- Лариса Ткач, заместитель начальника жилищно-эксплуатационного управления "Печерськжитло".
"Главным основанием для проверки являются высокие должности субъектов декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками", – отметил в агентстве.