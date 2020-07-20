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НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларации нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников. Главным основанием для проверки в НАПК назвали высокую должность субъектов декларирования.

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В НАПК отметили, что проверяют декларации даже тех чиновников, которые уже покинули свои должности
В НАПК отметили, что проверяют декларации даже тех чиновников, которые уже покинули свои должности
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 13 человек. Таким образом, с начала перезапуска Нацагентства на проверку взято 468 деклараций, говорится на сайте НАПК.

В частности, начата проверка деклараций нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы).

Также НАПК начало проверять таких должностных лиц:

  • Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
  • Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета Министров;
  • Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
  • Андрей Загороднюк, бывший министр обороны;
  • Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
  • Евгений Нищук, бывший министр культуры;
  • Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
  • Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
  • Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";
  • Лариса Ткач, заместитель начальника жилищно-эксплуатационного управления "Печерськжитло".

"Главным основанием для проверки являются высокие должности субъектов декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками", – отметил в агентстве.

Теги: Петр Порошенко, Евгений Нищук, декларация, Павел Климкин, Александр Ткаченко, Леонид Емец, Алексей Кучеренко, Владимир Зеленский, Дмитрий Дубилет, Андрей Загороднюк, НАПК
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