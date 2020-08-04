"Машина совсем не новая и не дорогая". Потураев объяснил, почему НАПК составило в его отношении админпротокол

По словам нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева, он сам уведомил Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что он нарушил законодательство, не внеся своевременные изменения в декларацию.

Купленную в марте машину Потураев внес в декларацию в июне Фото: Nikita Poturaev / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило админпротокол в отношении народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева в связи с информацией о покупке им в марте 2020 года автомобиля в США. Об этом 4 августа нардеп рассказал hromadske.

"Хотя эта машина совсем не новая и не дорогая, но, по закону, я должен о ней сообщить. Поэтому я о ней сообщил только тогда, когда я уже подавал декларацию на 2019 год, и уже в НАПК объяснял, почему допустил такую ошибку", – отметил он.

Ранее ежегодные декларации можно было подавать до 1 апреля следующего после отчетного года, но в 2020 году крайний срок перенесли на 1 июня, напомнил телеканал.

По словам Потураева, о нарушении им законодательства он сообщил НАПК лично. Нардеп утверждает, что выписать ему админпротокол антикоррупционное агентство было обязано, так как "такова процедура".

Потураев отметил, что решение, штрафовать ли нардепа, должен принять Печерский райсуд Киева.

Он утверждает, что "не хотел вводить никого в заблуждение".

2 июня Потураев внес в декларацию изменения, указав покупку у гражданина Украины автомобиля Jeep Cherokee 2017 года выпуска по цене 149 тыс. грн.

3 августа в НАПК сообщили, что составили в отношении Потураева админпротокол.

В ежегодной декларации за 2019 год Потураев указал три автомобиля, из которых два зарегистрированы на жену и один – на нардепа.