За полгода в реестр коррупционеров внесли более 2 тыс. человек – НАПК

За шесть месяцев 2020 года в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесены 2018 человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В НАПК напомнили, что данные о коррупционерах вносятся в реестр после вынесения решения судом и привлечения их к ответственности.
Из 2 тыс. человек, внесенных в реестр, 429 человек совершили уголовные преступления, 1532 привлечены к административной ответственности, еще 57 – к дисциплинарной.
По данным НАПК, чаще всего коррупционные правонарушения совершают работники Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции. За шесть месяцев в реестр включены 102 работника ГУИС и 175 сотрудников Нацполиции.
Кабинет Министров создал НАПК в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года.
Запуск НАПК и электронного декларирования входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.