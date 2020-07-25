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За полгода в реестр коррупционеров внесли более 2 тыс. человек – НАПК

Из 2 тыс. человек, которые были внесены в реестр коррупционеров, 1,5 тыс. привлечены к административной ответственности, более 400 – к уголовной, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Украины.

В реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, внесли еще более 2 тыс. человек
В реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, внесли еще более 2 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

За шесть месяцев 2020 года в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесены 2018 человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В НАПК напомнили, что данные о коррупционерах вносятся в реестр после вынесения решения судом и привлечения их к ответственности.

Из 2 тыс. человек, внесенных в реестр, 429 человек совершили уголовные преступления, 1532 привлечены к административной ответственности, еще 57 – к дисциплинарной.

По данным НАПК, чаще всего коррупционные правонарушения совершают работники Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции. За шесть месяцев в реестр включены 102 работника ГУИС и 175 сотрудников Нацполиции.

Кабинет Министров создал НАПК в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года.

Запуск НАПК и электронного декларирования входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.

Теги: Украина, коррупция, НАПК
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