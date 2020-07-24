Суд закрыл производство против Зеленского из-за его неприкосновенности

В постановлении Печерского райсуда Киева о закрытии админпроизводства в отношении президента Украины Владимира Зеленского отмечается, что глава государства обладает полным иммунитетом на время исполнения полномочий.

Печерский районный суд Киева закрыл административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое на основании протокола Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в связи с нарушениями при подаче сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Постановление от 20 июля 2020 года опубликовано в Едином реестре судебных решений.

7 июля текущего года НАПК выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"После вступления в должность президента Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа. Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", – заявляли в НАПК.

При этом подчеркивалось, что Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что вовремя не подал предусмотренное законом сообщение.

Печерский суд, рассмотрев протоколы агентства, пришел к выводу, что их составление "не согласуется со ст. 105 Конституции Украины, а потому не может быть признано допустимым доказательством события админправонарушения".

В связи с этим суд закрыл административное производство "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

Статья 105 Конституции Украины гласит, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.