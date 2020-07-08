Зеленский продал имущества на 13,5 млн грн

Президент Украины Владимир Зеленский продал земельный участок и недвижимое имущество Валентине Кисель. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель в своей декларации указывал, что женщина с таким именем является его супругой.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля задекларировал получение дохода в размере около 13,5 млн грн дохода от отчуждения земельного участка и недвижимого имущества. Это следует из опубликованых данных о существенных изменениях в имущественном состоянии в реестре электронных деклараций на сайте Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

Зеленский 2 июля получил 12,114 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, он получил 1,356 млн грн от отчуждения земель. Покупателем имущества стала Кисель Валентина Дмитриевна.

Из декларации заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Юрия Киселя следует, что его супруга Кисель Валентина Дмитриевна является полной тезкой покупателя имущества Зеленского.

Информации о существенном изменении имущественного состояния семьи нардепа Киселя на сайте Единого госреестра деклараций пока нет.

Накануне НАПК сообщило, что выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства.