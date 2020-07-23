НАПК выявило коррупцию в действиях нардепа от "Слуги народа" Холодова

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов действовал в условиях "реального конфликта интересов", когда отправил депутатское обращение директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с требованием предоставить информацию о результатах расследования по производствам, в которых может фигурировать сам депутат.

Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло в действиях народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Холодова административное правонарушение, связанное с коррупцией, и направило в суд соответствующий протокол. Об этом сообщает "Радіо Свобода", ссылаясь на протокол НАПК.

В НАПК установили, что Холодов действовал в условиях "реального конфликта интересов", когда отправил официальное депутатское обращение директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с требованием предоставить информацию о результатах досудебного расследования по уголовным производствам, в которых может фигурировать сам.

В агентстве отметили, что такими действиями депутат нарушил статью 28 закона Украины "О предотвращении коррупции".

Этому предшествовало расследование "Схем", в котором журналисты обнаружили связь народного депутата с табачным бизнесом, что могло свидетельствовать о лоббировании депутатом интересов бизнеса, к которому имела отношение его семья, а именно – так называемой "табачной правки" №8 к закону №1049. После публикации материала и обращений депутатов в декабре 2019 года НАБУ открыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребление властью или служебным положением.

По данным НАПК, Холодов просил директора НАБУ предоставить ему информацию о состоянии и результатах всех досудебных расследований, касающихся "табачной правки", которая должна была увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами.

В НАПК отметили, что "народный депутат не должен использовать депутатский мандат в личных, в частности корыстных, целях, а депутатское обращение может касаться исключительно вопросов, связанных с депутатской деятельностью".

"Указанными действиями Холодов А.И. совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях, а именно: совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов", – говорится в протоколе.

В июле в Нацагентстве сообщили, что админпротокол в отношении народного депутата направлен в суд.

Сам Холодов в Facebook заявил, что изначально НАБУ открыло на него производство из-за голосования за законопроект, что противоречит закону "О статусе народного депутата", который гласит, что народный депутат не несет юридической ответственности за голосования или высказывания в Верховной Раде.

"И вот я решил поинтересоваться в НАБУ, закончили ли они расследование по этому резонансному вопросу. Будет ли дело направлено в суд? Когда? Ко мне есть какие-то вопросы? Или, может, пошумели в прессе и все? Вместо ответа на свой вопрос я получал отписки. Сначала о том, что такого уголовного производства нет, потом – что я не имею права на получение информации о его расследовании", – написал он.

Затем нардеп получил вызов в НАПК.

"НАБУ пожаловалось в НАПК, что я якобы пытаюсь надавить на них. В жалобе НАБУ на меня говорилось, что какое-то дело все-таки расследуется лично против меня с формулировкой "злоупотреблял властью во время рассмотрения законопроекта", – отметил он.

4 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на товары, которая предусматривает фиксированную маржу для продажи табачных изделий: 7% для опта и 13% для розницы.

Компания British American Tobacco из-за поправки остановила производство сигарет на заводе в Прилуках и отозвала 25 млн ранее заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн грн, а Japan Tobacco International отозвала около 16 млн акцизных марок на общую сумму 350 млн грн.

Тогдашний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что табачные компании просто шантажируют украинское правительство.