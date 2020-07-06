НАПК начнет проверять, соответствует ли жизнь чиновников их декларациям

Мониторинг образа жизни чиновников Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции будет осуществлять на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

В случае несоответствия уровня жизни чиновника задекларированным им доходам НАПК начнет полную проверку его декларации Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции начинает применять мониторинг образа жизни чиновников. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве указали, что поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

"Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тыс., ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Во время мониторинга образа жизни НАПК, частности, планирует проверять следующую информацию:

пользование объектами, которые не указаны в декларации;

сведения о полученных подарках;

приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

Если НАПК установит несоответствие уровня жизни чиновника задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.