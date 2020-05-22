Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций в новом порядке. Теперь НАПК будет сравнивать стоимость задекларированных активов с их рыночной ценой, говорится на сайте ведомства 22 мая.
"1 июня, когда закончится период для подачи деклараций за 2019 год, НАПК применит систему автоматизированного логического и арифметического контроля для определения деклараций с наибольшими рисками", – говорится в сообщении.
В первую очередь агенство будет проверять декларации президента Украины, премьер-министра и министров.
Новый порядок проведения контроля предусматривает следующие изменения:
Как отметили в агентстве, ранее для начала и утверждения результатов проведения полной проверки деклараций НАПК, как коллегиальный орган, должно было провести заседание и принять соответствующее решение. Изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции" в октябре 2019-го лишили НАПК статуса коллегиального органа, а значит, предыдущий порядок проверки деклараций не мог быть применен на практике. Поэтому НАПК разработало, а Минюст согласовал новый порядок.