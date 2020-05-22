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НАПК будет сравнивать стоимость задекларированных активов с их рыночной ценой

Новый порядок проверки деклараций Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции предусматривает, что в случае появления новой информации агентство будет проводить повторную проверку.

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В первую очередь НАПК будет проверять декларации президента Украины, премьер-министра и министров
В первую очередь НАПК будет проверять декларации президента Украины, премьер-министра и министров
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций в новом порядке. Теперь НАПК будет сравнивать стоимость задекларированных активов с их рыночной ценой, говорится на сайте ведомства 22 мая.

"1 июня, когда закончится период для подачи деклараций за 2019 год, НАПК применит систему автоматизированного логического и арифметического контроля для определения деклараций с наибольшими рисками", – говорится в сообщении.

В первую очередь агенство будет проверять декларации президента Украины, премьер-министра и министров.

Новый порядок проведения контроля предусматривает следующие изменения:

  • определены конкретные действия уполномоченного лица НАПК во время проверки;
  • определен способ проведения каждой из составляющих проверки: в частности, стоимость задекларированных активов будет сравниваться с их рыночной ценой или аналогичных активов;
  • в случае появления новой информации НАПК будет проводить полную проверку декларации повторно;
  • будет проверяться соблюдение субъектом декларирования ограничений на получение подарков, а также ограничений, установленных после прекращения деятельности субъекта декларирования;
  • предусмотрена проверка на установление признаков необоснованности получения активов;
  • на проведение полной проверки предусмотрено до 120 календарных дней, при крайней необходимости срок может быть продлен максимум на 60 дней;
  • в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проверки уполномоченное лицо НАПК обязано подготовить справку по результатам проверки и обнародовать ее на официальном веб-сайте НАПК.

Как отметили в агентстве, ранее для начала и утверждения результатов проведения полной проверки деклараций НАПК, как коллегиальный орган, должно было провести заседание и принять соответствующее решение. Изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции" в октябре 2019-го лишили НАПК статуса коллегиального органа, а значит, предыдущий порядок проверки деклараций не мог быть применен на практике. Поэтому НАПК разработало, а Минюст согласовал новый порядок.

Теги: Украина, коррупция, декларация, НАПК
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