В Одессе обвалился второй дом за неделю

В результата обвала части веранды дома на Среднефонтанской, 29 в Одессе никто не пострадал.

Жители дома эвакуировались из здания еще до прибытия спасателей Фото: od.dsns.gov.ua

21 мая в Одессе по адресу улица Среднефонтанская, 29 произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что возникло частичное разрушение перекрытия деревянной веранды между первым и вторым этажами и крыши в части дома на площади 20 м². Эвакуация жителей была проведена путем самостоятельного выхода из здания до прибытия подразделения ГСЧС. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Это уже второй за неделю инцидент с обвалом дома в Одессе. 18 мая в городе обрушилась часть многоквартирного жилого дома.

В ГСЧС тогда заявляли, что в результате были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома.

Как пишет "Думская" со ссылкой на начальника Одесского облуправления Национальной полиции Олега Беха, по факту происшествия, случившегося 18 мая, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности).