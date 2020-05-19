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В Одессе продолжают разбирать завалы обрушившегося дома. Жертв нет

Днем 18 мая в Одессе обрушилась часть многоквартирного жилого дома. По информации спасателей, жильцов поврежденных квартир в момент происшествия не было дома.

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К обрушению дома могли привести земляные работы, считают в полиции
К обрушению дома могли привести земляные работы, считают в полиции
Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на 17.00 19 мая спасатели продолжают разбирать завалы дома по улице Торговая, 20 в Одессе, часть которого обрушилась накануне. Об этом сообщил сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжается расчистка строительного мусора и разрушенных конструкций. Всего привлечено 109 человек и 22 единицы техники", – отметили в ГСЧС.

По данным спасателей, после обрушения из здания вывели восемь человек, в том числе двух детей. "В настоящее время погибших в результате ЧП нет", – добавили в ГСЧС.

Часть четырехэтажного жилого дома по улице Торговая, 20 в Одессе обрушилась днем 18 мая. В ГСЧС заявляли, что в результате были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома.

Как пишет "Думская" со ссылкой на начальника Одесского облуправления Национальной полиции Олега Беха, по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности).

В полиции полагают, что к обрушению "могло привести смещение грунта" из-за земляных работ на соседнем с домом участке.

Теги: Украина, Одесса, ГСЧС, полиция, спасатели, происшествия, Национальная полиция, уголовное производство, Олег Бех
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