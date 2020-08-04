НАПК за неделю направило в суд 13 админпротоколов, в том числе – против Потураева и мэра Ужгорода

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротокол в отношении нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева по признакам несвоевременного сообщения о существенных изменениях имущественного положения, а против мэра Ужгорода Богдана Андриива – по признакам неурегулированного конфликта интересов.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции за прошлую неделю составило 13 административных протоколов, в том числе один – в отношении депутата Верховной Рады. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба НАПК.

Протоколы по признакам неурегулированного конфликта интересов НАПК составило в отношении мэра Ужгорода Богдана Андриева, директора Международного аэропорта Черновцы Бориса Морского и бывшего замглавы регионального сервисного цента Министерства внутренних дел в Закарпатской области Михаила Бойчука.

Также НАПК составило админпротоколы по признакам несвоевременной подачи сообщений о существенных изменениях имущественного положения в отношении нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева, начальника управления прокуратуры Кировоградской области Виталия Вергелеса и бывшего начальника отдела Звенигородской райгосадминистрации Натальи Кузнецовой.

Еще три админпротокола было составлено по признакам несвоевременной подачи электронной декларации начальником отдела Минфина Еленой Михайленко, бывшим следователем Богданом Шевченко и бывшим руководителем экспертной группы Мининфраструктуры по вопросам инвестиционной политики Нелей Сорокой.

Кроме этого, протоколы составлены в отношении сотрудников Службы безопасности Украины Алексея Петрова, Максима Силаева и Сергея Мигалатия по признакам несвоевременной подачи деклараций без уважительных причин.

НАПК также составила протокол в отношении руководителя "Партии Украинского Народа" Дмитрия Подлужного по признакам нарушения порядка подачи финансовой отчетности.