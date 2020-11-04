Украинцы недовольны решением КСУ об отмене части антикоррупционных норм. Опасаются потерять безвиз – опрос

11% опрошенных Социологической группой "Рейтинг" украинцев заявили, что положительно относятся к решению Конституционного Суда Украины об отмене части антикоррупционных норм.

59% украинцев негативно относятся к решению Конституционного Суда Украины, которым отменили систему электронного декларирования и доступ к информации об активах и доходах чиновников. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 ноября результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Только 11% опрошенных положительно относятся к решению Конституционного Суда, 25% – нейтрально, при этом большинство (59%) – отрицательно", – говорится в сообщении.

По данным опроса, наиболее негативно к решению КСУ относятся люди старшего возраста, жители Киева, западных и центральных областей Украины, сторонники "Европейской солидарности", "Голоса" и партии "Сила и честь".

55% опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене безвизового режима с Европейским союзом, только 11% – положительно и 31% – нейтрально. Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители Киева и западной части Украины, сторонники "Европейской солидарности", "Свободы", "Голоса" и партии "Слуга народа".

Около 60% опрошенных поддерживают проект закона президента Украины Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда. 27% не поддерживают, 16% не определились.

Опрос проводился 2–3 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Для исследования опрошены 2 тыс. респондентов методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности – не более 2,2%.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.