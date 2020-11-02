Теща Тупицкого владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом – Центр противодействия коррупции

Информацию о собственности Ларисы Колпаченко, тещи главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции. В центре отметили, что женщина работала фармацевтом.

Судя по информации в декларациях, Тупицкий никому денег не занимал Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Мать жены главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом – эту информацию обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В ЦПК отметили, что женщина раньше работала фармацевтом в одной из аптек Донецка.

Лариса Колпаченко, по информации источников ЦПК, является матерью жены судьи – Ольги Тупицкой (Колпаченко в девичестве). Ранее она работала обычным фармацевтом в одной из аптек Донецка.

В годовой декларации Тупицкого за 2018 год теща упоминалась как совладелица донецкой квартиры жены судьи. Кроме того, в августе 2018 года Колпаченко приобрела четыре участка общей площадью 0,23 га в Василькове Киевской области. На самом большом из участков расположен дом площадью 211 м². Рядом расположен участок самого Тупицкого, владельцем которого он тоже стал в августе 2018 года. Вместе эти участки образуют массив в 0,3 га, отмечают в ЦПК.

В центре посчитали, что только дом на земле Колпаченко может стоить 1,7 млн грн.

"Учитывая предыдущий опыт работы Колпаченко, возникает вопрос происхождения средств на соответствующее имущество. Примечательно, что судья Тупицкий за эти годы не декларировал займов, которые могли бы объяснить упоминавшиеся расходы тещи", – добавили в ЦПК.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

30 октября 2020 года Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что после решения КСУ привлечь Тупицкого к ответственности за недостоверное декларирование будет сложно.