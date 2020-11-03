В Венецианской комиссии заявили, что письмо ее главы в Раду не является юридической оценкой законопроекта Зеленского

Главы Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела написали письмо в Верховную Раду, в котором раскритиковали законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже в Венецианской комиссии пояснили, что это письмо украинские власти должны расценивать как "предложение помочь" в поиске "приемлемых решений".

В Венецианской комиссии подчеркнули, что борьба с коррупцией и соблюдение принципа верховенства права не должны разделяться Фото: venice.coe.int

Письмо главы Венецианской комиссии Джанни Букиккио и руководителя организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Марина Мрчела в Верховную Раду, в котором раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского о полной замене состава Конституционного Суда Украины, не является юридической оценкой этого проекта закона.

Об этом "Німецькій хвилі" сообщили в секретариате Венецианской комиссии.

Это письмо – выражение обеспокоенности по поводу возможного развития событий, которое "может представлять очень серьезное препятствие для демократического функционирования институтов Украины". Украинским властям следует рассматривать эго как "предложение помочь" в поиске "приемлемых решений", которые будут эффективными и не будут противоречить Конституции, заявили в секретариате.

Борьба с коррупцией и соблюдение принципа верховенства права не должны разделяться, подчеркнули в Венецианской комиссии.

"Прекращение мандата судей Конституционного Суда неконституционным способом не может привести к культуре верховенства права, необходимой для эффективной борьбы с коррупцией", – считают в комиссии.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.