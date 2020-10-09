Венецианская комиссия дала оценку законопроекту о судебной реформе в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей". Венецианская комиссия рекомендовала урегулировать вопрос о добропорядочности и этике в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, который не учтен в законопроекте.

Венецианская комиссия в целом положительно оценила законопроект о судоустройстве и статусе судей №3711, внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 9 октября пишет "Укринформ".

Законопроект №3711, который предусматривает улучшение процедур по формированию и функционированию органов судебного управления, является частью шагов в правильном направлении, сообщили в комиссии.

Эксперты отметили необходимость заполнить около 2 тыс. вакансий судей.

"Серьезной проблемой, с которой столкнулось украинское судопроизводство, является огромное количество незаполненных вакансий судебных должностей. Это связано с бездействием Высшей квалификационной комиссии судей. Также нерешенным остается вопрос о балансе кадрового состава Верховного Суда", – считают в Венецианской комиссии.

Эксперты рекомендуют урегулировать вопрос о добропорядочности и этике в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, который не учтен в законопроекте. Они также подчеркнули, что новая Высшая квалификационная комиссия судей должна получить полную независимость в своей деятельности.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.

30 июня президент провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу.

В этот же день глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в июле на заседании Национального совета реформ обсудят фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.