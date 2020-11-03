Глава КСУ считает, что ему могут подбросить российский паспорт

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не исключает, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий утверждает, что ему могут подбросить российский паспорт. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямий".

"Сегодня я слышу, что не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет, но его хотят каким-то образом подбросить мне. Он будет, конечно, сфальсифицирован, этот российский паспорт. Но его покажут по телевидению, его правоохранители запишут... Конечно, можно доказать, что он поддельный, но как доказать, что не тобой? А нужен мне поддельный паспорт РФ?", – говорит судья.

Тупицкий не исключает, что в его отношении будут другие провокации, например могут подкинуть какие-то деньги.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.