ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

КСУ не вынес решения по представлению о языковом законе

Дата следующего заседания Конституционного Суда Украины, на котором продолжат рассмотрение представления о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пока не определена.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КСУ продолжил рассматривать представление о конституционности языкового закона
КСУ продолжил рассматривать представление о конституционности языкового закона
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины на заседании 3 ноября продолжил рассмотрение представления 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КСУ, суд не вынес решения по итогам заседания.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", – проинформировали в КСУ.

Дата следующего заседания пока неизвестна. Сегодняшнее началось в 10.00, это была закрытая часть пленарного заседания.

Согласно Конституции, единственный государственный язык в Украине – украинский.

Рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" КСУ начал 7 июля.

Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Согласно результатам опроса, который в августе 2020 года проводили Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, большинство украинцев (66,1%) считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что очевидных признаков притеснения в стране русского языка нет. Он считает, что вопрос языка в Украине поднимается искусственно.

Теги: конституция, русский язык, Конституционный Суд, языковой закон, украинский язык, закон, КСУ, суд, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS