КСУ не вынес решения по представлению о языковом законе

Дата следующего заседания Конституционного Суда Украины, на котором продолжат рассмотрение представления о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пока не определена.

Конституционный Суд Украины на заседании 3 ноября продолжил рассмотрение представления 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КСУ, суд не вынес решения по итогам заседания.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", – проинформировали в КСУ.

Дата следующего заседания пока неизвестна. Сегодняшнее началось в 10.00, это была закрытая часть пленарного заседания.

Согласно Конституции, единственный государственный язык в Украине – украинский.

Рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" КСУ начал 7 июля.

Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Согласно результатам опроса, который в августе 2020 года проводили Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, большинство украинцев (66,1%) считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что очевидных признаков притеснения в стране русского языка нет. Он считает, что вопрос языка в Украине поднимается искусственно.