Если кому-то не нравятся законы, их надо менять цивилизованным способом – нардеп Палица

Когда полтора года назад Конституционный Суд сказал, что досрочные выборы проводить можно и приказ о роспуске предыдущего парламента – законный, тогда "всем все нравилось", а сегодня президент готов прекратить полномочия КСУ из-за его решения по ряду положений антикоррупционного законодательства, подчеркнул лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Игорь Палица: Если кто-то позволяет себе говорить, что Конституцию можно поносить и топтать, то эти люди не имеют права называться депутатами и президентами Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

Законопроект о прекращении полномочий Конституционного Суда, которий президент выносит на рассмотрение Верховной Рады, – неконституционный, и если в парламенте депутаты будут нарушать Основной закон Украины, то не стоит надеяться на соблюдение закона гражданами. Такую позицию высказал лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица, выступая с трибуны Верховной Рады 3 ноября, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Сейчас в Верховной Раде хотят принять неконституционное решение – о роспуске Конституционного Суда, потому что кому-то не нравятся его выводы. Когда полтора года назад Конституционный Суд сказал, что досрочные выборы проводить можно и приказ о роспуске предыдущего парламента – законный, тогда всем все нравилось. Сегодня не нравится, потому что он позволил себе сказать о неправомочности принятого закона", – сказал политик.

Он убежден, что антикоррупционная система нужна так же, как и антикоррупционные органы – НАПК и НАБУ, но они должны отвечать Конституции.

"Если кто-то позволяет себе говорить, что Конституцию можно поносить и топтать, то эти люди не имеют права называться депутатами и президентами", – отметил Палица.

Он добавил, что законы нужно менять цивилизованным способом, а не принимая антиконституционные решения.

"Давайте вместе за две-три недели напишем нормальный конституционный законопроект, вернем все полномочия НАПК, вернем декларирование, вернем все для того, чтобы бороться с коррупцией в стране. А тому, кто хочет получать деньги из-за границы, я скажу: мы не дадим разрушить Украину! Украина будет независима от всех, только будет зависеть от народа Украины", – заявил политик.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с этим решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". 29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК снова открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.