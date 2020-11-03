Зеленский об узурпации власти, роспуске Верховной Рады, конфликте с КСУ. Главное из выступления президента

О конфликте с Конституционным Судом

– В принципе сегодня работу Конституционного Суда я оцениваю как ураган. И мы говорим о последствиях этого урагана. Я уверен в этом, и неслучайно моим решением было через законодательную инициативу бороться именно с ураганом, а не с последствиями.

Мы помним с вами 2019-й, когда Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Мы потом в парламенте ее восстанавливали. Сейчас вновь неожиданный сюрприз, направленный против Украины. Уверен, что за этим стоят многие люди. Мы видим – уже открыто, через обращение в Конституционный Суд, – что это за партии. Не хочу о них говорить. Хотя можем открыто говорить, уже не выборы: это представители ОПЗЖ ["Оппозиционная платформа – За жизнь"] и представители "За майбах" (ироничное название партии "За майбутнє" под руководством нардепа Игоря Палицы. – "ГОРДОН").

Я считаю, что оно [мое быстрое реагирование] было правильным, быстрым и остановило дальнейшие действия Конституционного Суда. И сегодня мы с вами видим, что могло произойти. Сегодня они [судьи КСУ] могли, например, отменить земельную реформу. Но они побоялись людей, которые пришли к ним в Конституционный Суд.

В принципе их [судей КСУ] задача – как я это вижу – отменить и полностью демонтировать инфраструктуру антикоррупционных органов нашей страны.

О проблемах с Западом

После их [судей КСУ] решения мы получили много сигналов от наших западных партнеров. Мы получили сигнал от Международного валютного фонда: "Никакого сотрудничества не может быть, миссии можете не ожидать". И я не хочу скрывать от общества, о чем идет речь: если не будет миссии [МВФ], у нас будет… уже есть дыра в бюджете, о которой мы все откровенно можем говорить. Из-за кризиса, мирового кризиса, кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с CОVID-19. Поэтому нам нужна помощь наших партнеров.

Про узурпацию власти

Что касается "узурпации власти". Я никого из этих судей полтора года не знал, не видел, не знал их фамилий, не общался. Я общался только с председателем Конституционного Суда – и это правда, – которому я сказал: "Есть красные линии для украинского общества".

Если мы не хотим из-за ваших решений вернуться на 10 лет назад в прошлое, есть красные линии. Это Высший антикоррупционный суд. Это земельная реформа. Это наши обязательства перед государством Украина, перед обществом. Это то, что мы обещали. Я обещал как президент.

Про нардепов, которые не согласятся проголосовать против КСУ

Это не игра, но я как президент сделал пас. Я считаю, что у депутатов есть много возможностей. Они должны дальше решить. Я их буду поддерживать даже при радикальном пути, о котором я сказал и который я предложил [полная перезагрузка КСУ].

Я сегодня был на заседании нашей фракции. Я им сказал: мы должны показать, что мы единая сила и что на вас никто не влияет. На большинство из вас. И вы должны показать, что вы есть большинство, а не какие-то группки людей.

Что делать? Думаю, худшее они сами и для себя сделают, и для рейтингов партии "Слуга народа", если не предпримут решающий и такой важный для государства шаг.

О том, готов ли распустить парламент

Очень сложная история. Считаю, что у нас очень много нестабильных вещей в государстве. И COVID-19, и Донбасс, и экономика. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть.

Поэтому, если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего – у "слуг народа"... Потому что они шли [на выборы] и, честно говоря, понимают, что... Они же новички, поэтому все-таки они благодаря мне стали депутатами. И благодаря поддержке общества, голосованию народа. Но они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез – будем выходить из тупика даже таким путем [роспуска Рады].

О перезагрузке Конституционного Суда

Если судьи видят реакцию общества, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров, они должны уйти в отставку. И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку. Тогда у них будет честный шанс стать судьями КСУ в обновленном составе.

Про Окружной административный суд Киева

Я действительно считаю, что должна быть перезагрузка ОАСК [Окружного административного суда Киева]. Если сейчас каким-то образом – простите за такое слово, – не убрать состав ОАСК или полностью не нивелировать его работу, будут проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия судей [ВККС] не запущена, а должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, надо разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК.

О том, почему не отступит

Мне кажется, что выход из этой ситуации (чтобы люди сейчас не ломали голову, как принимать тот или иной закон) – он [глава КСУ] должен просто уйти в отставку. Я считаю, что это самое либеральное решение, которое мы можем сегодня предпринять, и потом спокойно перейти к обновлению состава Конституционного Суда.

Что касается меня, я отступать не буду. Я отзывать свой законопроект [о роспуске КСУ] не буду. Если бы я знал, что не прав, и обычные люди мне бы сказали "Господин президент, вы неправы, вы погорячились. Это решение вопреки мнению общества", я бы немедленно отозвал и не думал бы ни про какие политические поражения. Мне все равно, я не думаю и не бегу за рейтингами. Вы знаете, что я пришел на эту должность не до конца своей жизни. Я президент демократической, а не каких-либо других стран, о которых мы с вами прекрасно знаем.

Я уверен, что поступаю правильно. Я знаю, что это сложно. Я верю, что умные депутаты поддерживают меня в любом случае.

О финале истории

Финальное слово? Всех победим. Я в этом уверен. Считаю, неважно, каков путь к победе. Почему? Потому что сегодняшнее наше обсуждение и заявления депутатов, которые боятся неконституционности [законопроекта], через 5–10 лет никто не будет помнить. Даже, уверен, через год никто не будет помнить. Но все будут помнить, как мы начали обновлять судебную ветвь власти. Как мы начали с самого сложного этапа этой реформы – с состава Конституционного Суда.

Это прекрасная возможность воспользоваться этой, к сожалению, глухой сложившейся ситуацией начать обновлять именно суды в Украине. А самое главное – начать обновлять доверие людей к судебной ветви власти.

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