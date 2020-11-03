Выход из конституционного кризиса нужно найти немедленно. Иначе мы абсолютно утратим доверие со стороны всех инвесторов

К вопросу об экономических аспектах текущего конституционного кризиса (тезисы).

1. Экономика – это еще и о доверии. Доверии ко всем институтам власти, включая существующую судебную систему. Подрыв доверия разрушает все, включая и экономику страны.

2. Решения, которые принимаются с целью разрушения существующей (пусть и несовершенной) антикоррупционной архитектуры, подрывают основы общественного договора, которые фактически были выстраданы и дали украинскому народу надежду на то, что ситуация в стране, в том числе и экономическая, может и будет улучшена.

3. Выход из кризиса должен быть найден немедленно. В противном случае необходимо быть готовыми к целому ряду разрушительных финансово-экономических рисков:

а) абсолютной утере доверия со стороны всех инвесторов, а значит, последующему экономическому угасанию страны;

б) невозможности финансирования дефицита государственного бюджета, а значит, необходимости немедленного урезания всей расходной части текущего бюджета 2020 года и пересмотру бюджета 2021-го;

в) угасанию частного предпринимательства, которое никогда больше не поверит в то, что судебная система страны может быть приведена в соответствие с общепринятыми цивилизованными стандартами, дающими возможность выстраивать защиту в судах. Возникают серьезные риски "молчаливого" узаконивания рейдерства;

г) активизации новой волны трудовой миграции в дополнение к тем миллионам, которые покинули страну с начала 2014 года;

д) и… росту "вольготности" украинских олигархов, часть из которых автоматически оказывается бенефициаром текущего кризиса.

Источник: Oleg Ustenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора